Kitért arra, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére a növényzet jótékony hatással van. Teszi mindezt úgy, hogy az urbanizációs és a klimatikus hatások egyidejű szabályozásával javítja a városok élhetőségét is. A közparkok, tetőkertek, zöld falak létesítése a lakóterületeinken gyors, specifikus és mérhető megoldást is képesek nyújtani az európai városok sok problémájára, ezért is kiemelten szükség van az ágazat jól képzett szakembereinek munkájára.

Az sem mellékes, hogy a zöldfelületek a biodiverzitás növelésével és szénmegkötő képességükkel jelentős mértékben képesek kompenzálni több mezőgazdasági ágazat szén-dioxid-kibocsátását is

– hangsúlyozta.

Farkas Sándor hozzátette, a kormány kiemelten kezeli az innovatív megoldások alkalmazását és az üzemek technikai színvonalának emelését. Ezt bizonyítják a KAP pályázati forrásai is, ahol üzemfejlesztési, innovációs, öntözésfejlesztési, génmegőrzési pályázati felhívások jelennek meg. A zöldfelület-gazdálkodásban érintett cégeknek jelent segítséget az, hogy azok a kertépítő kisvállalkozások is támogatáshoz juthatnak, amelyek nem minősülnek mezőgazdasági termelőnek.

Hozzátette, a zöldfelület-gazdálkodás is a minél erősebb együttműködésében és szolidaritásában rejlik, amelyben jelentős szerepe van az ágazat képviselőit összefogó Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének. Farkas Sándor felhívta a figyelmet arra is, hogy a jövőben is számíthat a több mint 100 ezer családnak megélhetést biztosító, mintegy 470 milliárd forint éves árbevételt felmutató díszkertész ágazat a kormány segítségére.