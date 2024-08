Szijjártó Péter kiemelte, hogy a gyártást folyamatosan figyelemmel kísérték a magyar szakemberek és az Országos Atomenergia Hivatal megbízottjai annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabb és a lehető legjobb eszköz készüljön el.

Elmondta, hogy az átvétel március 29-én történt meg, azonban nemcsak a gyártás, hanem a szállítás is hosszú ideig tartott.

Gőzerővel zajlik a paksi beruházás

„Jellemző módon egy nemzetközi projekthez nemzetközi szállítás is dukál. Egy osztrák cég szervezte a szállítást, és szlovák hajón fut be Paksra a zónaolvadék-csapda összesen 3200 kilométernyi vízi szállítást követően, amely így 42 napig tartott, és a Fekete-tengeren és a Dunán is többször át kellett rakodni a zónaolvadék-csapdát és a hozzá tartozó eszközöket” – tájékoztatott.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a paksi beruházás „gőzerővel” halad, jelenleg kilencszázan dolgoznak a helyszínen, és a létszám csúcsidőben nyolc- és tízezer között lesz.

Kitért arra is, hogy a talajszilárdításhoz szükséges 76 ezer cölöpből már több mint 21 ezret lefúrtak, és az ötös blokk leendő nukleáris szigete alatti talajszilárdítás már 86 százalékos készültségben van. Szavai szerint ez megteremtette a lehetőséget arra, hogy a teljes, 23 méteres mélységig történő talajkiemelés műveletét is meg tudják kezdeni.

A zónaolvadék-csapda, amely a nukleáris erőmű biztonságának egyik legfontosabb eleme, tehát megérkezett Paksra. Szakembereink most átveszik a zónaolvadék-csapdát, az építkezés pedig gőzerővel zajlik annak érdekében, hogy a következő évtized elejétől a paksi atomerőmű új blokkjai is szolgálatba tudjanak állni, ezáltal javítsák Magyarország energiaellátásának biztonságát, és segítsenek minket abban, hogy hosszú távon meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentés vívmányait

– összegzett.

