Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkára beszél a kínai Hainan Airlines Sencsenből (Shenzhen) Budapestre érkezett első menetrend szerinti légijáratának fogadásán a Liszt Ferenc-repülőtéren 2024. augusztus 2-án

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója kiemelte: a magyar kormány régóta elkötelezett a Kínával folytatott párbeszéd és így a turisztikai együttműködés erősítése mellett. Úgy vélekedett, hogy ez a magyar EU elnökségi félév egyik nyitóeseményeként megszervezett nagysikerű EU–Kína Turizmus Dialógus rendezvényével is kifejeződött. A diplomáciai kapcsolatok, illetve üzleti és kereskedelmi forgalom mellett a turizmus a légihidak mentén is épül – mondta. A sikeres kínai járatfejlesztésekből pedig a régió országai is sokat profitálhatnak, Budapest a szomszédos országok utazói számára is nagyszámú és kényelmes elérhetőséget biztosít a legnagyobb kínai városokba. Mindez pedig hozzájárul Magyarország régiós vezető szerepének erősítéséhez is – húzta alá.

Kifejtette: Budapestnek is ott a helye a kínai utazók legkedveltebb Közép-Európa vezető úti céljai között. A régióban piacvezető, rekordszámú légiösszeköttetés ehhez a célhoz fogja még közelebb segíteni az országot. Az üléskapacitások bővülése azonnal megjelenik a vendégéjszakák számának növekedésében is. Ezt igazolja a kínai turisztikai forgalom alakulása is: csak az idei év első hat hónapjában csaknem két és félszer annyi vendéget fogadott Magyarország Kínából, mint egy éve.

A kínai utazók által eltöltött, immár vidéken is örvendetesen növekvő vendégéjszakaszám pedig több mint megduplázódott 2023 első félévéhez képest. Ezzel Budapest immár 10. legfontosabb küldőpiacává lépett elő Kína - ismertette.

Yan Bo, a Hainan Airlines alelnöke elmondta, hogy hetente kétszer szállítanak majd utasokat a kínai nagyváros és a magyar főváros között, hozzájárulva ezzel is a két ország közötti turistaforgalom növekedéséhez.