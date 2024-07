Svájc az Európai Unió egyik legfontosabb gazdasági partnere, és bár nem tagja az EU-nak, saját gazdasági eszközeivel maga is igyekszik hozzájárulni az európai társadalmi és gazdasági jóléthez, Magyarországon is. Miközben mintegy 900 svájci magáncég közel 30 ezer magyar embernek ad munkát, a svájci kormány magyar partnereivel együtt azon dolgozik, hogy kiszámítható keretfeltételeket teremtsen a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A jelenleg futó második svájci támogatási program is ezt a célt szolgája. A jó előkészítésnek köszönhetően a svájci–magyar együttműködés projektjeinek mintegy 80%-a már 2023-ban és 2024-ben elindulhatott. A Kékszalag regatta rajtja egy kitüntetett alkalom a kapcsolatépítésre, ahol az állami és az üzleti szektor képviselői kötetlen keretek között építhetik tovább a két ország közötti kapcsolatokat