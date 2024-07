Az MTÜ felidézte, hogy 1975 óta rendezik meg a virágos városok és falvak európai versenyét, az Entente Florale Europe-ot.

Magyarország 1990-ben, a közép-kelet európai térségből elsőként csatlakozott a versenyhez, ettől az évtől 2025 végéig pedig a soros elnöki szerepét is ellátja.

A soros elnökségnek köszönhetően Magyarország nemcsak nagyobb figyelmet kaphat a nemzetközi kommunikációs színtéren, hanem lehetőséget is jelent a hazai szakemberek és magyarországi települések bemutatkozására.

Legutóbb 2022-ben rendezték még az Entente Florale Europe-ot, így

idén a Virágos Magyarország, az ország legrégebbi és legnépszerűbb környezetszépítő versenyének 2022-es fődíjasai, Debrecen és Zalakaros képviselik az országot a megmérettetésben.

Az Európai Virágos Városok és Falvak zsűrijének tagjai június végén érkeztek Magyarországra, hogy személyesen értékeljék a két település környezetszépítési tevékenységét.

A zsűri elnöke, William Kearney, az Entente Florale Europe (EFE) alelnöke, Rüdiger Kirsten német tájépítész, valamint Csehország képviseletében Milena Andrade Dneboská először Debrecenbe látogattak el. Június 29-én járták be a cívisvárost, amely két éve a Virágos Magyarország 30 ezer lakos feletti város kategóriájának fődíjasa lett.

A zsűri kiemelte a Future of Debrecen helyi munkacsoport és civil összefogás munkásságát az ökológiai és klímaadaptációs kihívások helyi kezelésére, programjaikat a biodiverzitás megőrzése és a vízvisszatartás támogatására.

Elismerően szóltak a lakótelep rehabilitációs programjáról is, amelynek köszönhetően minőségi játszóterek, pihenőkertek, sportterek és közösségi kert is épült. A zsűri a Nagyerdő kiemelkedő szerepére is rámutatott a városklíma terhelő hatásainak mérséklésében és a rekreációban, amelynek megőrzése és zöldfelületfejlesztése a város fontos feladata – tájékoztatott az MTÜ.

A szakemberek július 1-én Zalakarosra látogattak, a Virágos Magyarország 2022-es versenyének kisváros kategória fődíjasához. A termálfürdőjéről híres üdülőváros 2003 után idén második alkalommal képviseli az országot, amelyre most is lelkesen készült az egész település.

A zsűri megtekintette a város számos minőségi zöldfelületét, amely remekül kiegészíti a rekreációs igényeket. Elismerően szóltak a Termáltóról és környezetéről, ahol pihenőpark, vadvirágos rét és egy éger láperdő fogadja a látogatókat. Kiemelték a biodiverzitás megőrzésére tett erőfeszítéseket, külön dicsérték a több hazai díjat is elnyert Éger tanösvényt. Ezek mellett a központi közösségi tér tájépítészeti nívódíjas csapadékvíz visszatartó rendszerét és közparki fejlesztését is méltatták – írta közleményében az MTÜ.

A nemzetközi megmérettetésben összesen 7 ország 11 települése mutatkozik be: a két magyar város mellett a szlovéniai Velenje, a Romániában található Csíkszereda, a Szlovákiában fekvő Farkasd, az írországi Carlow és Ballinahown, a németországi Meinheim és Höxter, valamint a cseh Písek és Chorusice.

Az eredmények kihirdetésére, az elnyert minősítések átadására szeptember 7-én, a Székesfehérváron megrendezendő díjátadó gálán kerül sor.