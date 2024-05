A cégcsoport alapító-ügyvezetője 2024-ben is forgalomnövekedésre, a jövedelmezőség további javulására számít, de jelezte, hogy újabb kihívást jelent, hogy 2023. második felétől a cellulóz ára lassú növekedésnek indult, ami 2024 első negyedévében is folytatódott. Az idén a cég külpiaci pozícióinak erősítését és újabb kapacitásnövelő beruházást is terveznek, tovább javítva a cégcsoport közép- és hosszútávú kilátásait