Szijjártó Péter ezután közölte, hogy napjaink bizonytalanságai közepette felértékelődnek a megbízható partnerségek, márpedig Magyarország és a Nestlé együttműködése ekképp jellemezhető, a vállalat az utóbbi három évtizedben nagyban hozzájárult hazánk gazdasági fejlődéséhez.

Leszögezte: a világ 77 országában 344 gyárral rendelkező cég ügyel arra is, hogy munkavállalói a lehető legmodernebb technológiákkal is jól tudjanak bánni, erre irányuló képzési programját pedig a kormány is támogatta 193 millió forinttal.

Majd rámutatott, hogy az élelmiszeripar az egyik legmodernebb ágazat, a versenyképességhez ugyanis folyamatos innovációra van szükség az egyre szigorúbb egészségügyi, minőségi és élelmiszerbiztonsági elvárások mellett.

Ennek megfelelően a vállalat nem pusztán a magyar gazdaság mennyiségi növekedéséhez járult hozzá, hanem ahhoz is, hogy a gazdaság minőségileg új dimenzióba kerülhessen, mivel mindig a legkorszerűbb beruházásait hozta hazánkba és folyamatosan modernizálta a termelését – vélekedett.

Illetve arra is kitért, hogy a büki gyár az ott felhasznált alapanyagok több mint felét hazai beszállítóktól szerzi be, így a magyar kis- és középvállalkozások is sokat nyernek ezzel.