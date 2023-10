Az ország tranzitszerepe is kimagasló és ezt a háború csak tovább erősítette: keletről nyugatra csak Magyarországon keresztül lehet eljutni. Hazánk egyedülálló módon három útvonalon belépési pont az Európai Unió felé.

Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a kormány tervezi az M1 autópálya bővítését, mert a jelenlegi kamionforgalom mellett autóútként üzemel. Ugyanakkor a keleti és a déli határátkelők szűk kapacitása a növekedési lehetőséget korlátozza.

Ha Magyarország bedugul, akkor nem lehet elszállítani a nyersanyagot és a készterméket, megnő a szállítási idő, emelkednek a költségek és ez a FDI-beruházásokban is megmutatkozhat

– fogalmazott.

Az áruszállítási ágazat mintegy 130 ezer magyar családnak ad munkát, a foglalkoztatottak száma 2022-ben 285 ezer volt, amely az aktív munkavállalók 6 százaléka.

Miközben a szektor részaránya a GDP-n belül 5-6 százalék, a GDP éves növekményéből 1 százalékot hasított ki 2021-ben.

A logisztikai szektor óriási növekedési lehetőség előtt áll, a GDP-arányos részesedése a régiós országokénál alacsonyabb.

Hozzátette: a szektor hozzájárulása a külkereskedelmi mérleghez pozitív és a beruházási ráta is mintegy kétszerese a nemzetgazdasági átlagnak, 54 százalék.

Kifejtette: a logisztikai szektoron belül egyre nagyobb súlyt képvisel a raktározás. A tárolási kapacitások 2021-ről 2023-ra 1 millió négyzetméterről 2 millió négyzetméterre emelkedtek és egyre inkább meghatározók a magyar szereplők.

A kihívások között említette, hogy nemcsak a nemzetközi piacokon, de magyar piacon is folyamatosan veszítenek súlyukból a magyar szereplők, a külföldi versenytársak kiszorítják őket a piacról. Az FDI növekedésével meglóduló exportkapacitások növekvő szállítmányozási igényekkel is járnak és ez hatalmas lehetőséget rejt a magyar fuvarozóknak is – fogalmazott.

A kormány az ágazati szereplők bevonásával javaslatcsomagon dolgozik, amelynek célja, hogy 2030-ra duplájára emelkedjen a logisztikai és szállítmányozási szektor kibocsátása.

Ennek része, hogy korlátoznák a szállítási láncon belül az alvállalkozók számát, minimális szolgáltatási díjat határoznak meg és fejlesztenék a határátkelő pontokat, bővítenék az áteresztő kapacitásokat, hogy gyorsabb belépést biztosítsanak az Európai Unióba.

A kormány célja, hogy Röszke nemcsak Közép-Kelet-Európa, hanem Európa legfontosabb logisztikai központjává váljon

– fogalmazott Nagy Márton.