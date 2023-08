Szijjártó Péter közölte, megerősítették, hogy a jövőben is szorosan együtt fognak működni a nukleáris energia területén, hiszen mindkét ország üzemeltet atomerőművet és a jövőben is így kívánnak tenni, ráadásul a Paksra érkező nukleáris fűtőelem-szállítások is Bulgárián keresztül érkeznek Magyarországra.

A kétoldalú kapcsolataink kiválóak, azokat semmilyen probléma nem feszíti, maradjon is így

– zárta bejegyzését a tárcavezető.