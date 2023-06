Közölte, bár a lakosságszámát tekintve Magyarország csak a 95. helyen áll a világban, az elektromos akkumulátorok gyártásában a negyedik a globális rangsorban, és ha lezárulnak a jelenlegi beruházások, akkor feljön a második helyre.

„Így tehát az elektromos autóiparban az európai ranglistát mi fogjuk vezetni, mivel a kínaiak vezetik a globális ranglistát” – jelentette ki.

A miniszter arra is kitért, hogy hazánk világszinten már most is a 14. helyen áll az inverterek exportjában, és a most bejelentett beruházással tovább fog javulni ez a pozíció.

Végül pedig közölte, hogy Magyarországon immár több mint kétszáz japán vállalat működik, nagyjából 30 ezer embernek adva munkát. A kétoldalú kereskedelmi forgalom az idei első negyedévben mintegy 43 százalékkal emelkedett – tájékoztatott.