Az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika energiaár-robbanást és soha nem látott szankciós inflációt szabadított Európára. Ennek negatív hatásai Magyarországot is kihívások elé állítják, a kormánynak pedig cselekednie kellett annak érdekében, hogy Magyarország ebből a válságból is győztesen kerüljön ki. A kormány számára a veszélyek korában is a családok, a nyugdíjasok, a gazdaság és a munkahelyek védelme a legfőbb prioritás. Ennek szellemében a kormány módosította a 2023. évi költségvetést, melyet az Országgyűlés is elfogadott - írták a közleményben.

A 2023-as költségvetés a rezsivédelem költségvetése, ami a módosítás után még inkább igaz: a kormány a Rezsivédelmi Alap korábbi, 670 milliárd forintos keretét közel négyszeresére, 2580 milliárd forintra emelte. Az alap így garantálja, hogy az átlagfogyasztásig 2023-ban is biztosítottak legyenek a rezsicsökkentett árak. A támogatásból a családokon kívül a vállalkozások, az állami intézmények és az önkormányzatok is részesülnek.