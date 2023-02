Mager Andrea arról is beszámolt, hogy tavaly az árbevételen belül az online fogadások aránya is nőtt, minden harmadik forint érkezett a digitális térből. A szegmens növekménye a labdarúgó világbajnokság által generált sportfogadói aktivitásnak is köszönhető, ahogy a 2021-ben bevezetett virtuális sportfogadás, a V-sport előretörésének is – tette hozzá.

A játékkategóriákon belül a sorsjegyek népszerűsége nőtt 2022-ben: a bázishoz képest csaknem 20 milliárd forintos többletforgalmat generált, így a szegmens a teljes árbevétel 21 százalékát tette ki.

A legnépszerűbbek az 500 forintos árkategóriájú kaparósok voltak, a legnagyobb növekményt azonban a 2000 forintos kategória érte el. A sorsjegyértékesítés 26 százalékos növekedéssel, 64 milliárd forintos bevételt generált.

A számsorsjátékokból származó bevétel csak szerényen nőtt, a portfólióban az európai lottójáték, az Eurojackpot sikeres megújítása jelentette a kivételt. A számsorsjátékok az árbevétel 21,6 százalékát tették ki.

A játékosok inkább a gyorsabb játékélményt keresik, ennek megfelelően a társaság 2023-ban jelentős fejlesztésekbe kezd a számsorsjátékok és a sorsjegyek szegmensében

– emelte ki Mager Andrea.