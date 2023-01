Nagy Márton: hamar itt lehetnek majd a felminősítések is A magyar gazdaság igen kedvező reálgazdasági folyamatai következtében a mostani leminősítés után nagyon rövid időn belül újra a felminősítések időszaka fog következni - mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az MTI-nek a Standard&Poor's besorolásával kapcsolatosan. A miniszter kifejtette, hogy a kormány legfontosabb célja, hogy szemben az eurozóna több országában várható gazdasági csökkenéssel és stagflációval, hazánk 2023-ban kivédje a recessziót és 1,5 százalékos gazdasági növekedést érjen el a tavalyi igen kedvező, várhatóan 4,5 százalékos bővülést követően. Nagy Márton hozzátette: 2024-ben a gazdaság újra kilőhet, dinamikusan 4 százalék felett nőhet a GDP, amelynek alapja a beruházás-vezérelt növekedés. Kiemelte, hogy az infláció közellenség, amivel szemben folyamatosan harcolni kell koordináltan és együttműködve az MNB-vel. Az ország pénzügyi helyzetét illetően leszögezte, hogy Magyarország stabilitását, ahogy eddig is tovább erősíti a kormány, ezért szigorú költségkontrollt tartva idén 3,9 százalékra, 2024-ben pedig 2,5 százalékra csökkenti a költségvetés hiányát. Nagy Márton hozzátette, az energiaszámla szankciók miatt bekövetkezett drasztikus romlása nélkül a költségvetés már most is szufficitet, azaz többletet mutatna, ez pedig szerinte egyértelműen a stabilitás alapja. A gazdaságfejlesztési miniszter kifejtette, hogy a szuverenitás további megerősítése érdekében a 2022-es 73,5 százalékot követően hazánk tovább fogja csökkenteni az államadósságot, amelynek szintje 2023-ban tovább apad 69,7 százalékra, ugyanakkor a folyó fizetési mérleg, valamint a külkereskedelmi mérleg hiányát is kezelni kell az ikerdeficit lehető legrövidebb időn belül történő megszüntetése érdekében. Emellett további kitüntetett feladat, hogy a közelmúltban meghirdetett programok - többek közt a Baross Gábor Gábor Újraiparosítási Hitelprogram, Gyármentő Program és az energiaintenzív vállalkozásokat támogató program - segítségével jelentős javulást érjen el az ország az energiafüggetlenség és az energiahatékonyság területén.