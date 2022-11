A rendkívüli aszály és a költségek drasztikus mértékű emelkedése alaposan rányomta a bélyegét a termelésre, és súlyos terhet rótt a haltermelőkre a takarmányok, az üzemanyag és a villamos energia árának emelkedése is. Számos haltermelő az inputanyagárak miatt kénytelen volt visszafogni a termelést, mivel nem tudta finanszírozni az elmúlt években megszokott mennyiségű telepítést. Emiatt az idén a megszokottnál jóval kevesebb hal kerülhetett ki a tógazdaságokból. Ennek ellenére

a karácsonyi időszakban nem lesz hiány a magyar halból

– írja a Magyar Nemzet.

A lapnak nyilatkozó Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke közelgő ünnepi szezonnal kapcsolatban megnyugtatóan nyilatkozott. Elmondta, hogy

a karácsonyi időszakban minden nagyáruházban, vásárcsarnokban és egyéb árusítóhelyen megtalálható lesz a magyar hal. Pontyból nem lesz hiány, az élő hal ára azonban mintegy negyven százalékkal magasabb szintre került. A ponty kilója 1800 és 2200 forint között alakul ebben az évben.

A szakember arról is beszélt, hogy a nagyobb értékű halak közül harcsából fedezni fogja a kínálat a hazai igényeket, süllőből és csukából valamennyivel kevesebb kerülhet piacra a megszokottnál. A kínálathoz azonban valószínűleg a kereslet is igazodik majd. A megszokottnál magasabb árak vélhetően a fogyasztást is visszafogják majd. Németh István szerint az idén – az előző évekre jellemző trenddel ellentétben – ismét az élő ponty fogyhat a legjobban.

– Azok, akiknek ideje engedi, az idén az élő hal vásárlásával járnak a legjobban. A feldolgozott halfiléhez és halszeletekhez képest ugyanis jóval gazdaságosabban juthatnak kiváló minőségű magyar halhúshoz

– fogalmazott a szakember.

A Mahal elnöke szerint a az élő hal minden bizonnyal az idősebb korosztály számára lesz vonzóbb ajánlat, míg a fiatal családok vélhetően az idén is az előre feldolgozott halfilét választják majd.

