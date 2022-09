A cég nevéhez kötődik többek között a Duna televízióban látható Virtuózok és annak nemzetközi V4+ változata, valamint a Honfoglaló és A Dal első négy évada, valamint a Csináljuk a Fesztivált! első 6 évada is.

Magyarországon még mindig a televízió az elsődleges tartalomfogyasztási csatorna, nálunk kiemelkedően magas a televíziózással töltött idő

- összegezte a két évtized tapasztalatait Závodszky Zoltán, a Show & Game Zrt. elnöke a cég közleményében.

A cég 53 fajta műsorból több ezer adást gyártott, 19 nemzetközi licensz hazai verzióját készítette el. Fő profilját a szórakoztató műsorok jelentik, comedy műsorokból a legtöbbet és a legtöbb félét gyártotta Magyarországon - áll a közleményben.

A Kocka című gameshow a TV2 műsorán volt látható 2015-ben

Forrás: Show & Game

Mint Závodszky Zoltán kifejtette, a cégalapítók 1997 óta dolgoznak együtt, 2002 óta a Show & Game keretei között és arra a legbüszkébbek, hogy a szakembergárdájuk magja szinte két évtizede változatlan. A televíziós szakma legprofibb partnerei biztosítanak mindent, a díszlet és műszaki tervezéstől a kivitelezésen át az utómunkálatokig - fejtette ki a társtulajdonos.

Hozzátette:

a televíziós tartalomgyártás szűk piac, csak a gazdaságilag stabil, nagy tapasztalattal rendelkező vállalkozások tudnak fennmaradni.

Egy tévéműsor elkészíttetése többszáz millió forint, amit a csatornáknak kell kockáztatniuk, így biztosra kell menniük, hogy a produkció minősége megfelelő lesz. A csatornák nem csak anyagi, de presztízsbeli kockázatot is vállalnak, hiszen a néző a műsorokat az adott csatornával azonosítják, ezért nagy a műsorgyártó felelőssége.

Závodszky Zoltán rámutatott arra, hogy

a stúdióban készített napi szappanoperák ideje lejárt, most a minisorozatok és a külső helyszínes, fikciós szériák hódítanak, emellett az élő show varázsa megtörhetetlen, mert a közös élmény, amit együtt élnek át a nézők, feledhetetlen.

A trendek előre jelzik, hogy újabb és újabb platformok jelennek meg, de a tartalom a lényeg, amit a nézők szeretnek.

A Show & Game tulajdonosai, Závodszky Zoltán, Oláh Károly és Koós György (b-j) Miklósa Erikával a Virtuózok kulisszái között

Forrás: Show & Game

Koós György rendező-producer, a cég társtulajdonosa elmondta, játékshowk, talk showk, vígjátékok, realityk, gasztroműsorok, életmód- és a napi szappansorozatok is szerepelnek a cég két évtizedes portfóliójában, ezekből eddig több mint 5500 órányi minőségi műsort készítettek. Cégük jegyezte például a Jóban Rosszbant, de számos népszerű vetélkedő és zenés show jelenlegi vagy korábbi évada is fűződik a nevükhöz, többek között az Áll az alku, Maradj talpon!, A Kocka, az Észbontók, Az ének iskolája, A Nagy Duett vagy a Csináljuk a fesztivált. "Mi fejlesztettük ki és gyártottuk a Virtuózokat is és A Dalt is" - tette hozzá.

Hozzátette:

a Mindentudás Egyeteme vagy a Virtuózok nem versenyezhetett nézettségben a szórakoztató műsorokkal, de ismertsége, pozitív visszajelzései és a tudomány vagy a komolyzene népszerűsítésében kifejtett hatása kiemelkedő volt.

Oláh Károly producer, a Show & Game társtulajdonosa hozzátette, hogy az elmúlt évtizedek egyik legösszetettebb televíziós műsora gyártási szempontból a nemzetközi Virtuózok V4+.

A Show & Game elmúlt húsz évének videós összefoglalását itt tudja megtekinteni:

Arról is beszélt, hogy az általuk gyártott műsorok döntő többsége nagy költségvetésű, főműsoridős produkció. A jelenlegi munkák közül kiemelte, hogy most fejeződött be a Város vs. Vidék műsorsorozat. Zajlik az Észbontók, a Show & Game díjnyertes saját formátuma 11. évadának előkészítése, közben zajlanak a Virtuózok V4+ utómunkálatai. A Virtuózok nemzetközi évada 5 országban kerül képernyőre egy időben novemberben.

Az összegzés szerint az elmúlt 10 évben a cég átlagos éves árbevétele mindig meghaladta az 1 milliárd forintot, ami az elmúlt két, pandémiával terhelt évben némiképp csökkent, de a 2022-es árbevétel újra visszaáll a Covid előtti szintre és 1 milliárd forintos nettó árbevétel felett zárják az idei évet

- írták. A cég fő piaca Magyarország, ahol három országos csatornán van jelen a műsoraival, de sikerrel értékesítették már külföldön is saját formátumaikat, és jelenleg is fut általuk készített műsor Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában. Emellett saját és vásárolt licensz értékesítést is folyik a Közép-Kelet Európai régióban.