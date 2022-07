A közlemény szerint az ÜPO fokozatosan váltja le az eBEV-et, a két felület kezdetben párhuzamosan működik, biztosítva a felhasználók kényelmes és biztonságos átállását.

Az Ügyfélportál a Windows, Android, iOS operációs rendszerekből is működik, mobileszközökre is optimalizált, akadálymentes és teljes tartalma elérhető angol nyelven is. Az ügyintéző felület ügyfélkapus azonosítással használható, az oldal testre szabható.

A belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét. Példaként említették, hogy ha valakinek túlfizetése van, egyetlen kattintással átnavigálhat az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásba (ONYA), ahol az átvezetést vagy kiutalást kérheti. Ha pedig tartozása van, a felület az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerbe (EFER) irányítja, ahol internetes, bankkártyás vagy házibankos átutalással rendezheti adóját.

Az új felületen többek között bevallások, múltbeli adatok, jövőbeni kötelezettségek, igazolások, kimutatások, járulékfizetési, foglalkoztatási adatok, kérhetők le gyorsan és egyszerűen. Így például azt is ellenőrizheti bárki, hogy munkáltatója bejelentette-e, illetve milyen adatokat küldött a foglalkoztatásról. A korábban beadott bevallások és dokumentumok nemcsak lekérdezhetők és letölthetők, hanem javíthatók, önellenőrizhetők is.

Akinek van képviseleti jogosultsága, a képviselt adózó ügyeit is intézheti akár törvényes képviselőként, például cégtulajdonosként, meghatalmazott könyvelőként - olvasható a NAV közleményében.

