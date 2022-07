Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, valamint Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke egyeztetést folytatott a magyar agrárium jövőjéről.

A koronavírus-járvány és az elhúzódó háború is rávilágít a magyar agrárium stratégiai szerepére. A háború, a háborús gazdasági és energiaválság a magyar agráriumra is kihat, a gazdák azonban továbbra is számíthatnak a kormányra – olvasható a közleményben.

A hazai mezőgazdaság, élelmiszeripar és vidéki települések fejlesztésére a 2021 és 2027 közötti időszakban soha nem látott mértékű forrás áll rendelkezésre. A kormány ugyanis az uniós jog adta maximális mértékben, 80 százalékban biztosít nemzeti kiegészítő finanszírozást az uniós fejlesztési forrás mellé. A 2021-2027-es időszakban a KAP I. pillére keretében 3400 milliárd forintot, a II. pillér tekintetében 4265 milliárd forintot fordítunk agrárpolitikai célokra.

Mint írják, Magyarországon 500 ezren élnek agrárgazdaságból, ezért a miniszterelnöki biztos tájékoztatta a NAK elnökét, hogy a magyar gazdák a jövőben is számíthatnak a kormány segítségére és támogatására. A március 5-én aláírt együttműködési megállapodás is ezt erősíti, amelyet a miniszterelnök írt alá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a MAGOSZ vezetőivel.

A nemzeti kormány minden időben a magyar gazdák oldalán áll, szövetségesként tekint a gazdálkodókra, ezért Brüsszelben is kiáll az érdekeikért. A kormánnyal folytatott együttműködés eredményei közül kiemelkedik az uniós agrártámogatásokhoz kapcsolódó állami hozzájárulás növelése, amely kivételesen szerencsés helyzetet teremt a magyar élelmiszer- és mezőgazdaság számára.

Az idei aszály rávilágított arra, hogy mennyire fontos az öntözés kérdése. A csapadékvíz tárolása, illetve a hazai vízkészlet itthon tartása a mezőgazdaság biztonságos működésének érdekében. A kormány azon dolgozik, hogy ezekre a kérdésekre mielőbb megoldást találjon és rövid időn belül látványos megoldásokat érjen el. Az öntözés kérdése mellett még most is fontos kérdés a termőföld hazai kézben tartása – olvasható a közleményben.

Az összegzés felidézi: a kilencvenes évek derekán sikeresen megakadályozták, hogy a szocialista-liberális kormány eladja a talpunk alól a földet. Most a generációváltást, a fiatal magyar gazdák földhöz jutását kell segíteni, amelyet a NAK által kidolgozott új szabályok biztosítanak.

Győrffy Balázs NAK-elnök szerint a gazdatársadalom összefogása a nehéz időkben példaértékű. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a NAK május 20-án tartott kamarai választásán, rekord részvétel mellett mintegy 79 ezren adták le voksukat. Ez 70 százalékkal több mint a 2017. évi választásokon. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a 17 szövetségese minden eddiginél nagyobb felhatalmazást kapott a munka folytatásához, kétszer annyian szavaztak rájuk, mint 2017-ben – tartalmazza a közlemény.

Mindketten egyetértettek abban, hogy a következő időszak számos megpróbáltatás elé fogja állítani az agráriumot, de ha mindenki folytatja a munkáját és az agráriumban a jövőben is egységesen lépnek fel az érdekeikért idehaza és Brüsszelben is egyaránt, akkor sikerülhet meghosszabbítani a jó éveket a magyar mezőgazdaságban. Azonban fontos cél az is, hogy a boltok polcain minél több magyar élelmiszer legyen.

Kiemelték, hogy az ukrajnai háború okozta válságok, az évtizedek óta nem látott aszály, de még a koronavírus-járvány ismételt előfordulásának lehetősége is nehéz ősz elé fogja állítani a gazdálkodókat. Éppen ezért a gazdák tudásáért, munkájáért, kitartásáért különösen hálásnak kell lennünk, hiszen ők azok, akik a magyar emberek biztonságos élelmiszerellátását napról napra biztosítják – olvasható a közleményben.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock