A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közlekedésért felelős államtitkára közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta, hogy

a Volánbusz Zrt. hálózatán június 16-án, a tanszünet kezdetén indul a nyári szezon. A Nemzeti Közlekedési Központban megtartott egyeztetések után a TIM pénteken rendelte meg az új menetrendet.

A szolgáltatásokat ismertetve azt írta, hogy idén nyáron is indul közvetlen autóbuszjárat Salgótarjánból Siófokra csütörtöktől vasárnapig a 21-es út menti településeket is érintve. Siófokon 15-20 perces átszállási idővel a Balaton déli partján közlekedő Balaton InterCity-járatokra is kedvező átszállást biztosítanak.



A korábbinál gyakrabban, a nyári tanszünetben már minden nap, jár az Eger-Gyöngyös és a Balaton között közlekedő autóbuszjárat. Gyöngyös és Siófok között expresszjáratként, majd a déli part valamennyi települését érintve már Keszthelyig és Hévízig biztosít közvetlen kapcsolatot - tette hozzá.

A Szegedről, Kecskemétről, Békéscsabáról nyáron vagy egész évben a Balatonhoz közlekedő járatok menetrendje is módosul annak érdekében, hogy minél több településről és minél kedvezőbb csatlakozási lehetőségekkel utazhassanak a nyaralók.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a Dél-Dunántúl térségében is folytatódik a Balaton elérhetőségének fejlesztése.

A tavaly indult népszerű Pécsről, Komlóról Balatonlelle, Fonyód érintésével Balatonmáriafürdőig közlekedő autóbuszjárat idén nyáron már nemcsak szombaton és vasárnap, hanem péntekenként is jár, hétvégén pedig egészen Zalakarosig meghosszabbítva biztosít közvetlen utazási lehetőséget.

Pécsről és Kaposvárról már a délutáni időszakban is jár autóbusz a Balatonlelle és Keszthely közötti településekre. Pécsről idén is naponta összesen hat közvetlen gyorsjárat indul Siófok felé, két járat pedig – Dombóvár, Siófok, Veszprém érintésével –továbbra is egészen Balatonfüredig közlekedik – emelte ki az államtitkár.

Megjegyezte: az Észak-Dunántúl autóbuszos közlekedésében több, a balatoni forgalmat érintő fejlesztés történik.

Egy korábbi bejegyzésében részletesen ismertette, hogy Zala, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyében valamennyi, a térségben közlekedő országos és regionális autóbuszjárat összehangoltan, a jelenleginél egyenletesebb elosztás szerint indul, és számos, két oldalról csak a megyehatárig tartó rövidebb járat összekötésével is jelentősen bővül a térségben a közvetlenül elérhető viszonylatok száma.

Vitézy Dávid kitért arra, hogy

a MÁV-START ugyancsak több régióból indít közvetlen vonatokat a Balatonra, így nemcsak az összes megyeszékhelyről, de számos más, minden korábbinál több településről lehet közvetlenül utazni a tóhoz ezen a nyáron hétvégén.

Az új járatokkal és menetrenddel kapcsolatosan itt lehet tájékozódni.

Borítóképünk illusztráció.