A közelmúltban több nyilvános csatornán is arra utaló információk jelentek meg, amelyek szerint Magyarországon építhet gyárat a világ legnagyobb akkumulátorgyártó vállalata, a kínai Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) - írj a Világgazdaság. A dél-koreai üzleti híroldal, a Bloter.net május elején részleteket is megosztott a projektről. Azt írta, hogy a CATL a nemzetközi terjeszkedése részeként egy 200 hektáros területet vásárol Magyarországon üzemtelepítés céljából. Ezt a számot, mivel nem hivatalos, érdemes fenntartásokkal kezelni, de összehasonlításképp: a Fejér megyei Iváncsán a dél-koreai SK Innovation egy 135 hektáron elterülő komplexumot fejleszt, amely a cég legnagyobb európai egysége, egyben Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházása.

A hazai akkumulátorpiacot ismerő forrásokra hivatkozva az újság arról számolt be, hogy a létesítmény Debrecenben valósul meg és a következő európai gyártóbázisa lesz a CATL-nek.

A telephely - amely mintegy 20 kilométeres távolságban lehet a kivitelezés alatt álló BMW gyár helyszínétől - tranzakciója befejeződhetett, a régészeti feltárások is elindultak és a gyár tervezése is zajlik. A Blotner.net a CATL magyar projektje kapcsán annak a félelmének is hangot adott, hogy a dél-koreai akkumulátorgyártók lemaradnak Kínával szemben a nemzetközi versenyben.

A CATL érkezését erősíti, hogy a világ legnagyobb üzleti közösségi hálózatán, a LinkedIn.com-on a kínai társaság álláshirdetést adott fel, amelyben Debrecent jelölte meg a munkavégzés helyszínének.

A már passzív álláshirdetésben villamosmérnököknek kínáltak teljes munkaidős pozíciót. A toborzási leírásból az is kiderült, hogy új üzem építése kapcsán keresnek munkaerőt, első körben a vízellátás és vízelvezetés, valamint a víz- és villamosenergiarendszer általános tervének elkészítéséhez.

Debrecen egyébként nem ismeretlen a kínai, innovatív energetikai technológiában érdekelt cégek előtt. Legfrissebben az idén március végén vált ismertté, hogy a kuangtungi központú Eve Energy adásvételről szóló szándéknyilatkozatot írt alá egy 45 hektáros debreceni terület megvásárlásáról. Itt szintén akkumulátorüzem jöhet létre, de a tárgyalások még nem zárultak le. A sanghaji Semcorp - amely a világpiacon vezető pozíciót tölt be az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák gyártásában - szintén a Hajdú-Bihar megyei székhelyt választotta és 10 hektáron állít majd elő termékeket négy gyártósoron, évente összesen 400 millió darabot.

A leendő BMW gyár mindkét esetben vonzó szempontnak minősülhetett.

Nincs ez másként a CATL esetében sem, pláne, hogy a napokban jelentették be, hogy a BMW az új platformjának (Neue Klasse) a tervezetten 2025-ben esedékes bevezetésével 30 százalékkal kívánja csökkenteni az elektromos járművei akkumulátor költségeit. Ennek érdekében pedig a CATL-lal kötött megállapodást.

A hírek szerint az első Neue Klasse alapokra épülő elektromos jármű a 3-as sorozat szegmensében debütál majd, és Magyarországon, a készülő debreceni üzemben szerelik össze. Az autóipari konszernek és az egyes beszállítók földrajzi közelsége értelemszerűen jelentősen csökkenti a logisztika, a szállítás és számos egyéb tényező kiadásait. A CATL nem csak itthon kereshet ilyen lehetőségeket, például az Egyesült Államokban való expanziójában is meghatározó szempont az ottani BMW, illetve Ford gyár szomszédsága.

Az Autopro.hu által idézett ágazati összesítés szerint a CATL 2021-ben csaknem 97 gigawattórányi kapacitást termelt lítiumion akkumulátorokból. Ezzel mintegy 33 százalékos részesedést ért el a globális piacon, amellyel az első pozíciót foglalja el. A cég éves bázison közel 170 százalékos növekedést mutat. A világ három legnagyobb akkumulátorgyártójának mindegyike ázsiai. A második LG Energy Solution valamivel több, mint 60 gigawattórás akkumulátorkapacitással, így 20,3 százalékos piaci részesedéssel bír, a harmadik Panasonic esetében ugyanez 36 gigawattóra és 12,2 százalék. A három vállalat együtt 193 gigawattórányi lítiumion akkumulátort gyártott a piac 65,1 százalékát uralva.

