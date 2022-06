A Technológiai és Ipari Minisztérium kérésére a MÁV-Volán-csoport meghosszabbítja a május havi és második félhavi helyközi bérletek érvényességét, valamint a Volánbusz az érintett önkormányzatokkal egyetértésben azon települések helyi, május havi és második félhavi bérleteinek érvényességét, ahol a helyi közszolgáltatást a társaság látja el. Ezekkel így a megszokottnál három nappal tovább, június 8-án, (szerdán) éjfélig lehet utazni - közölte a MÁV-Volán-csoport.

A közleményben kitérnek arra is, hogy az egészségügyi, a védekezésben résztvevő szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi dolgozók, az orvostanhallgatók, a rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők még két hétig, június 14-én éjfélig használhatják díjmentesen a társaságok vonat, busz és HÉV járatait, amire a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések részeként van lehetőségük. Június 15-től viszont ismét jegyet vagy bérletet kell váltaniuk a vonat, busz és HÉV járatokra.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy már csak június 30-ig lehet lejárt diákigazolvánnyal megváltott kedvezményes jeggyel vagy bérlettel utazni. A MÁV-Volán-csoport is a hónap végéig fogadja el azokat a közoktatási diákigazolványokat, amelyeket utoljára a 2019/2020-as vagy a 2020/2021-es tanévben érvényesítettek, és azokat a felsőoktatási diákigazolványokat is, amelyeken ott van a 2019/2020-as, a 2020/2021-es vagy a 2021/2022-es tanév bármelyik félévének matricája. Július 1-jétől a 2021/2022-es tanév tavaszi félévi, vagy közoktatásban a 2021/22-es matricával érvényesített diákigazolványra vagy érvényes ideiglenes diákigazolványra van szükség kedvezményes jegy- és bérletváltáshoz és utazáshoz - közölték.