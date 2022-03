Pölöskei Gáborné az ünnepségen azt mondta, a szakképzés megújulása a tartalmi és a módszertani megújulás mellett magában foglalja az infrastruktúrát érintő fejlesztéseket, hiszen ezek is fontosak ahhoz, hogy a tanulók és az oktatók jól érezzék magukat az iskolában és a kollégiumokban.



Hangsúlyozta,

ezek a beruházások részben európai uniós, részben pedig hazai költségvetési támogatásból valósultak meg, segítségükkel pedig olyan fejlődés indult el, amely megteremti a lehetőségét, hogy a fiatalok a lakóhelyükön boldoguljanak.



A helyettes államtitkár a mátészalkai kollégiumberuházásra kitérve arról beszélt, a kollégiumfejlesztésekre most az orosz-ukrán háború miatt is nagy szükség van, hiszen ez az intézmény rendeltetéséből adódóan otthont biztosít az iskola kárpátaljai tanulói számára is.



Ha ez az otthon nemcsak ellátást, hanem odafigyelést és nevelést biztosít a lakóinak, akkor teszünk igazán jót a gyerekeink érdekében - fogalmazott Pölöskei Gáborné.



Hozzátette,

egyre több gyereket tud bevonzani a szakképzés, így pedig egyre jobb munkaerő jelenik meg a munkaerőpiacon, ami által például a GDP is növekszik.



Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5-ös, mátészalkai központú választókerületének Fidesz-KDNP-s képviselőjelöltje beszédében kiemelte, fontos, hogy a helyi gazdasági igényekhez igazodjon a helyi szakképzési rendszer, utóbbinak pedig szót kell értenie a jövő generációjával.



A képviselő reményét fejezte ki, hogy a debreceni BMW-beruházás gazdasági hatásai egészen Mátészalkáig elérnek, ennek érdekében például a Debrecent Mátészalkával összekötő vasútvonal fejlesztése is bekerült a térségi beruházási zónaprogramba.



Rostás János Tibor, a szakképzési centrum kancellára elmondta, a közel 300 millió forint értékű felújítási munkálatok a kollégium négy szintjén található 49 kollégiumi szobát érintették, megújultak a vizesblokkok, a zeneszoba, a tornaterem és az irodahelyiségek, az épületet napelemes rendszerrel szerelték fel.

