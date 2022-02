A benzinár novemberi maximalizálása óta 22,4 milliárd forintot spóroltak az autósok - mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője az M1 aktuális csatornán kedden az intézmény friss kutatására hivatkozva.

Hortay Olivér hozzátette, hogy becsléseik szerint május közepéig további 44 milliárd forint megtakarításra számíthatnak a fogyasztók.

Arra a felvetésre, hogy a baloldal inkább adócsökkentéssel mérsékelné a benzinárakat, a szakértő azt mondta, az adócsökkentést a kereskedők gyakran "lenyelik", így az a végfogyasztói árakba nem vagy csak korlátozottan épül be, utána pedig már nincs további mozgástere a kormányzatnak.

Hortay Olivér szólt arról is, hogy a Századvég március elsején "rezsikonferenciát" szervez, amelyen közérthető módon mutatják be a rezsicsökkentés magyar modelljét és eredményeit, valamint arról is szó lesz, hogy ezt hogyan lehetne más országok számára is elérhetővé tenni.