A Joe Biden amerikai elnök vezette adminisztráció hivatalba lépése óta először jött létre amerikai-magyar miniszteri szintű találkozó, miután Nagy István kedden az Egyesült Államok szövetségi fővárosában, Washingtonban tárgyalt hivatali partnerével.

A találkozó után a magyar tárcavezető kijelentette: a globális éghajlati, gazdasági és társadalmi kihívásokra csakis közös erőfeszítéssel tudunk válaszokat adni. Nagy István kiemelte: amerikai kollégájával egyetértettek abban, hogy a mezőgazdaság fenntarthatósági kihívásaira a hatékony választ a technológia, az innováció és a képzés jelenti.

Nagy István felhívta a figyelmet arra, hogy

az Egyesült Államok mögött álló tudományos tapasztalat nagy segítség lehet Európa számára is,

hogy a jó utakat, a jó megoldásokat közösen megtaláljuk. A tárcavezető úgy fogalmazott: a környezeti kihívásokra adandó válasz, a műtrágyafelhasználás csökkentése, a vegyszerek csökkentése, a talaj tápanyagtartalmának javítása, mind-mind nagyon komoly kérdés, amely előttünk áll és ezt meg kell oldani.

A miniszter szerint az ágazat komoly állategészségügyi kihívásokkal küzd, ezért különösen jó hír, hogy az Egyesült Államokban már hét olyan vakcina van kutatási fázisban, amely a sertéspestis kihívásaira adhat választ.

– Jó hír ez az európai sertéstartók számára is – tette hozzá.

A találkozón szó esett arról is, hogy milyen további együttműködés jöhet létre Magyarország és a John Deere amerikai mezőgazdasági gépeket gyártó vállalat között. Nagy István amerikai kollégájának kifejtette, hogy a megfelelő mezőgazdasági megoldások megtalálásához szükséges precíziós technológiákat Magyarországon is szeretnék elterjeszteni, és ebben a John Deere-rel történő együttműködés új perspektívát jelenthet. A magyar tárcavezető arról is beszélt, hogy hosszú távon elképzelhetőnek tartja, hogy az amerikai vállalat Magyarországon bővítse gyártókapacitását.

A tárcavezető a tárgyaláson amerikai kollégáját magyarországi látogatásra hívta meg, hogy folytassák az együttműködésüket, kiegészítve a V4-es tagországok agrárminisztereivel.

Nagy István arról is beszámolt, hogy a következő napokban az amerikai agrárium több szereplőjével is találkozik majd. Fontosnak nevezte, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzen arról, hogy hogyan is él egy amerikai farmer, hogyan gazdálkodik, milyen gondokkal, milyen kihívásokkal küzd. A miniszter – mint mondta – kíváncsi az amerikai gazdák problémákra adott válaszlehetőségeire és szeretné a jó gyakorlatot hazavinni Magyarországra.

Nagy István hétfőn farmot látogatott meg, ahol találkozott Joe Bartenfelderrel, Maryland állam agrárminiszterével. A magyar tárcavezető kedden megbeszélést folytatott Indiana állam agrárminiszterével, Bruce Kettlerrel is, szerdán pedig a kongresszus mezőgazdasági bizottságának demokrata alelnökével, Jim Costával tárgyal.

Borítókép: Nagy István / Facebook