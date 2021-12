A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy idén a gazdálkodók 166 ezer egységes kérelmet nyújtottak be az ötmillió hektár mezőgazdasági területre. Az előleg mértéke a közvetlen támogatásoknál a jogcímek becsült fajlagos összegét érintően maximum 70 százalék, a területalapú vidékfejlesztési támogatásoknál – mint például az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés vagy az ökológiai gazdálkodásra történő átállás támogatása – maximum 85 százalék lehetett.

A miniszter kiemelte, a 2021. október 18-tól december 1-ig tartó előlegfizetési időszakban a közvetlen támogatások keretében a területalapú támogatásra 157 milliárd, a zöldítésre pedig 46 milliárd forintot fizettek ki. Ezen felül a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatására 16 milliárd, az anyajuhtartásra 4,5 milliárd, míg a hízott bika igénylések után 0,8 milliárd forint utalása történt meg. A kisgazdaságok egyszerűsített támogatására 2,2 milliárd forint, a fiatal gazdák területalapú plusztámogatására 0,6 milliárd forint, az intenzív és az extenzív gyümölcsültetvények után pedig 1,4, illetve 2,1 milliárd forint kifizetése valósult meg – tette hozzá. Kifejtette, a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett agrár-környezetgazdálkodási program keretében 26 milliárd, az ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódóan 6,3 milliárd forint kifizetésére került sor.

Nagy István kitért arra is, hogy a fentieken túl a 100 százalékban nemzeti költségvetésből finanszírozott átmeneti nemzeti támogatások keretében is jelentős összegek folyósítása valósult meg. Október 18-ától a hízott bikák után 1,9 milliárd, a tejhasznú tehenek után 9,7 milliárd és az extenzív szarvasmarhák után 1,6 milliárd forint kifizetése történt meg. Az utalások ezzel nem fejeződtek be, várhatóan idén még további 40 milliárd forint folyósítására kerül sor és a legtöbb termelő már jövő év március végéig megkapja a számára megítélt támogatást – hangsúlyozta a tárcavezető.