Így tisztítsa a függönyt mosás nélkül

A függöny pormentesítése

Először is húzzuk ki simára a függönyt, szinte ránctalanra.

Majd felülről lefelé haladva porszívóval szedjünk ki belőle annyi port, amennyit csak tudunk.

Ha van kézi vagy morzsaporszívónk, nyert ügyünk van, azt ugyanis könnyű tartani, pont kézre áll. Lehet, hogy nem szedi ki belőle az összes port, de mivel ez egy átmeneti megoldás, és tényleg csak a textil frissítését szolgálja, pont annyira lesz hatékony, amennyire kell.

