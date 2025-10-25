Fogínyvérzés – fogmosási hiba vagy vitaminhiány?

október 25., szombat

Sok ember számára mindennapos kellemetlenség, ám kevesen tudják, hogy nemcsak lokális problémát jelezhet, hanem akár komoly tápanyaghiányról is üzenhet.

Amikor fogmosás közben az íny vérezni kezd, sokszor csak a szájhigiénia hiányára gondolunk – pedig a háttérben állhat egy régi „tengerészbetegség”, a skorbut is: a C-vitamin hiányából fakadó állapot, amely ma ismét felbukkanhat a modern, feldolgozott ételekre épülő táplálkozás és életmód miatt - írja a Mindmegette.

A vérző íny tehát nem csupán helyi probléma, üzenhet a szervezetünknek, hogy fontos tápanyagokból keveset kap. Nézzük, hogyan előzhető meg a baj, kerülhető el a fogínyvérzés! 

Fogínyvérzés: ez lehet az ok 

Az ínyvérzés ijesztő, kellemetlen, sőt kínos jelenég, és legtöbbször az ínygyulladás első jele. 

A szájban, a fogakon, a fogak között kialakult lepedékben megtelepedő baktériumok gyulladást idézhetnek elő, amely miatt az ínyszövet megduzzad, érzékennyé válik, és fogmosáskor könnyen vérezni kezd.

 Az ínygyulladás hosszabb távon a fogágy megbetegedéséhez, foglazuláshoz, fogvesztéshez is vezethet. Még hosszabb távon- az elégtelen rágás következtében pedig emésztőszervrendszeri megbetegedések is felléphetnek, így mindenképp foglalkozni kell már az első ínyvérzésnél az okok felderítésével.

Ugyanakkor a gyakori ínyvérzés nem feltétlenül csak a rossz szájhigiénia következménye. 

Ha a szervezet tartósan kevés C-vitamint kap, a hajszálerek fala meggyengül, a kötőszövetek pedig veszítenek rugalmasságukból – ennek egyik legkorábbi tünete éppen a vérző íny.

A skorbut ma is jelen van 

A skorbutot a 18–19. században főként tengerészeknél figyelték meg, akik hónapokig nem jutottak friss gyümölcshöz és zöldséghez. Szárított magvakon, gabonán, sózott húson éltek. C-vitamin (aszkorbinsav) nélkül a szervezet azonban nem képes megfelelően előállítani a kollagént, ami nélkülözhetetlen a bőr, az erek és az íny egészségéhez. 

A betegség ma is felütheti a fejét azoknál, akik kevés friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak. 

De C-vitamin hiányhoz vezethet a dohányzás, az egyoldalú diéta is, a krónikus stressz vagy valamilyen emésztési zavar is.

