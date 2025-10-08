50 perce
Fehér hó vagy fekete sár? Milyen lesz az idei karácsony?
Fehér karácsony? Ki ne szeretné? A meteorológusok már elárulták, milyen lesz az idei ünnep.
A mesebeli, fehér karácsony a legtöbb ember számára az ünnepi hangulat része, nem is csoda, ha már október elején elindul a találgatás: vajon milyen lesz idén a decemberi időjárás?
Az előrejelzések szerint az október nagy része, és a november is a szokásosnál enyhébb lesz, a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékletek várhatók.
Enyhe ősz és télkezdet után viszont hidegebb időjárás lehet a jellemző
Hó fogságából szabadították ki a Mount Everest keleti oldalán rekedt túrázókat (videó)Több százan vettek részt a mentőakcióban.
Novemberben már hidegebb időszak köszönt ránk. Napközben 5–10 fok körül alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig egyre gyakoribbak lesznek a fagyok. A hónap második felében komolyabb hideghullámok és helyenként vékony hótakaró is kialakulhat, főként a hegyvidéki területeken.
Az ország nagy részén borongós, nyirkos időre kell számítani, ami a közlekedést is megnehezítheti.
