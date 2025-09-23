Mutatunk néhány házi praktikát, amivel távol tarthatja a poloskákat az otthonától

Megérkezett az ősz, amikor a poloskák keresik azokat a helyeket, ahol átvészelhetik a telet. Sokszor döntenek úgy, hogy a lakás erre pont tökéletes – írja a Mindmegette.hu. A gasztroportál cikkében olyan házi praktikákat gyűjtött össze, amikkel távol tarthatjuk a kéretlen látogatókat.

A fokhagyma erőteljes illata távol tartja a poloskát

Forrás: Shutterstock

Megelőzés és hatékony védekezés poloska ellen

A hatékony poloska elleni védekezés a megelőzéssel kezdődik.

Az ablakokra és az erkélyajtóra szerelt szúnyogháló alapvető megoldás, hiszen megakadályozza, hogy a poloska bejusson a lakásba.

Érdemes minden apró rést és repedést is ellenőrizni, mert a rovarok a legkisebb nyíláson is képesek átjutni.