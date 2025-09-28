37 perce
Nem lesz többé hagymaszag a konyhában
Létezik egy remek trükk, amivel elkerülheti a jellegzetes illatot.
Bár a pirított hagyma sok fogás alapja, a jellegzetes illat nem mindenki kedvence - írja a Mindmegette.
Az erős szagok nemcsak a konyhát lepik el, a lakás többi részére is beivódik. Sokszor egy alaposa szellőztetés sem elég, a hagymaszag még órákkal a főzés után is érezhető. Jó hír, hogy létezik egy egyszerű, mégis hatékony megoldás, amellyel búcsút inthet a kellemetlen hagymaszagnak!
A trükk lényege meglepően egyszerű: tisztítsa fel, és vágja apróra a hagymát a szokásos módon, majd dinsztelés közben adjon egy kevés szódabikarbónát és egy csipet cukrot a hagymához. Ezt a módszert több profi séf is ajánlja, köztük Gordon Ramsay.
Az apró adalék nemcsak a szagokat csökkenti, de a hagyma ízét és állagát is javítja.
Gyorsabb puhulás: a szódabikarbóna kémiai reakcióba lép a hagyma kéntartalmú vegyületeivel, így hamarabb megpuhul.
Selymes állag: az étel krémesebb, szaftosabb lesz, ami különösen jól jön pörköltekhez vagy szaftos ragukhoz.
Könnyebb emészthetőség: a hagyma kevésbé terheli meg a gyomrot, így a fogás még kímélőbb lesz.
