szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

1 órája

A kutyák nemcsak a szavakat, hanem a mögöttes jelentést is megértik

Címkék#tanulmány#kutya#eredmények

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) etológusai új kutatásukban arra jutottak, hogy a kutyák nem csupán tárgyneveket képesek megtanulni, hanem a hozzájuk kapcsolódó funkciót is felismerik. Az eredményeket az intézmény közleményben ismertette.

MW
A kutyák nemcsak a szavakat, hanem a mögöttes jelentést is megértik

a kutyák okosabbak, mint hinnénk – a szavak mögötti funkciót is felismerik

Forrás: AFP

A közleményben kiemelték, hogy a „tehetséges szótanuló” kutyák (gifted word learners) nemcsak megjegyzik a játékok neveit, hanem képesek azokat új, teljesen más kinézetű tárgyakra is kiterjeszteni, amennyiben azok ugyanarra a funkcióra használhatók. Ez a készség eddig kizárólag kisgyermekeknél, valamint néhány, hosszú éveken át tanított papagájnál vagy bonobónál volt ismert. Az egyetem tanulmánya a Current Biology folyóiratban jelent meg.

Central Service Dog School of the Bavarian Police
Illusztráció
Forrás: AFP

Mint írták, az embereknél a jelentéskiterjesztés a nyelvtanulás egyik alapköve, a funkció alapján történő kiterjesztés azonban ennél is összetettebb képességet igényel. Egy kisgyermek fokozatosan megtanulja, hogy a „csésze” szó a bögrére, a pohárra és a kulacsra is vonatkozhat, hiszen mindegyik az iváshoz kapcsolódik. Ez a felismerés annak ellenére jön létre, hogy e tárgyak formájukban és anyagukban jelentősen eltérnek egymástól, funkciójuk azonban összeköti őket.

Míg számos állatfaj képes küllem alapján csoportosítani tárgyakat, a funkcióra vonatkozó tanult szó kiterjesztése rendkívül különleges szellemi képességeket feltételez. Bizonyos szavak megtanítása egyes állatoknak rendkívül idő- és munkaigényes, és csak nagyon kevés egyed képes valóban elsajátítani ezeket.

Ezek a tehetséges szótanuló kutyák egyedülálló lehetőséget kínálnak e jelenség vizsgálatára, mivel ők a gazdával való játék során, természetes interakciókban gyorsan sajátítják el a szavakat – a játékok neveit

– idézték a közleményben Claudia Fugazzát.

A tanulmány vezető szerzője hangsúlyozta: 

eredményeik azt mutatják, hogy ezek a kutyák nem egyszerűen megtanulják a tárgyak neveit, hanem olyan szinten értik a szavak mögötti jelentést, hogy azt teljesen új, nagyon eltérő kinézetű játékokra is képesek alkalmazni, felismerve, mire valók ezek a tárgyak.

A kutatók hét tehetséges szótanuló kutyát – hat border collie-t és egy ausztrál pásztorkutyát – teszteltek természetes környezetben, a gazdáik otthonában, játékos interakciók közben.

A tanulási szakaszban a kutyák két új szót sajátítottak el, például „húz” és „hozz”. Ezek nem egy-egy tárgyat jelöltek, hanem több, küllemében teljesen eltérő, de azonos módon használt játékot (húzogatós vagy behozós). Ezt követték a tesztek, amelyek során a kutyák bizonyították, hogy megértették az új szavakat, és helyesen választották ki a megfelelő játékot, amikor a gazda a „húz”-t vagy a „hozz”-t kérte.

A kísérlet következő szakaszában a kutyák új, küllemükben nagyon különböző játékokkal játszhattak „húzogatósat” vagy „behozósat” a gazdával, akárcsak korábban, de ezúttal a játék neve nem hangzott el. A végső tesztben a kutyáknak ezen új tárgyak közül kellett kiválasztaniuk a megfelelőt, amikor a gazda a „húz” vagy a „hozz” játékot kérte. 

A kutyák nagy biztonsággal választották ki a megfelelő, addig névtelen tárgyat – vagyis képesek voltak a szavakat funkcionális kategóriákra általánosítani.

Ez az első bizonyíték arra, hogy a kutyák képesek a szavakat funkcionális kategóriákra általánosítani, mégpedig természetes, játékos interakciók során – hangsúlyozták a közleményben.

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a szavakhoz kapcsolódó kategorizációra nemcsak az ember képes, hanem az megjelenhet nem emberi, nem nyelvhasználó fajoknál is, természetes módon

– idézték Miklósi Ádámot, a tanulmány társszerzőjét. Hozzátette: mindez izgalmas új irányokat nyithat annak megértésében, hogyan fejlődhettek ki a nyelvhez kapcsolódó készségek, és hogyan működhetnek fajunkon túl.

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu