Nem fél a világvégétől a hollywoodi sztár, így élné túl a családjával
Josh Duhamel 15 év alatt építette fel minnesotai „apokalipsziskunyhóját”, ahol családjával áram nélkül élnek.
Josh Duhamel amerikai színész és felesége, Audra Mari amerikai modell, televíziós műsorvezető a Bandit című film bemutatóján Los Angelesben, 2022. szeptember 21-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: David Swanson
Josh Duhamel, a Transformers és a Ransom Canyon sztárja egy interjúban beszélt arról, hogyan élné túl a világvégét – írja a Magyar Nemzet.
Az 52 éves színész szerint jelenleg nagyjából 70 százalékban áll készen családja és saját maga védelmére minnesotai „apokalipsziskunyhójuk”.
Duhamel elmondta:
még javítania kell a vadászati és horgászati képességein, valamint élelmiszerkészletet is felhalmozhatna, hogy biztos forráshoz jusson világvége esetén.
A minnesotai ház nem csupán túlélési menedék: a Las Vegas című film sztárja számára az is nagyon fontos, hogy a természetben legyen.
Nem vonja el a figyelmünket a technológia. Ott kint valóban arról van szó, hogy senki ne fázzon, legyen étel és víz, és jól érezzük magunkat
– fogalmazott.
Így okozza az emberiség a saját vesztét: filmek természeti katasztrófákról (videó)
Josh Duhamel feleségével, Audra Marival és egyéves fiukkal, Shepherdel él a kunyhóban, de 11 esztendős fia, Axl is sok időt tölt ott, aki az exfeleségével, Fergie-vel közös gyermeke.
