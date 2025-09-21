Így védheti meg a növényeit a túl sok esőtől

Ősszel a túlzott csapadék károsíthatja a kertet, ezért érdemes különféle praktikákat bevetni annak érdekében, hogy a növények és a talaj védve legyenek a túl sok esőtől - írta a Mindmegette.

1. Használj talajtakarót

Már ősz elején talajtakarót kell tenni a növények köré, hogy megóvd a gyökereiket a heves esőzésektől. A talajtakaró levegősebbé teszi a talajt, ráadásul a víz is könnyebben elszivárog így. A szalma vagy fakéreg tökéletes talajtakaró – tavaszig még a fagyok okozta hidegkárosodástól is véd.