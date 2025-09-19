1 órája
Életmódváltás ősszel: ezeket a táplálkozási hibákat egy dietetikus sosem követné el
Szeptemberben nemcsak a falevelek, hanem velük együtt azok a kifogásaink is lehullhatnak, amelyekkel sikerült eddig elodázni a mozgást és a tudatosabb étkezést. A BioTechUSA idei Back to the Gym elnevezésű kampánya éppen ebben az elhatározásunkban nyújthat segítséget, ugyanis mind az edzőterembe való visszatéréshez, mind pedig a helyes táplálkozás kialakításához gyakorlati útmutatóval és vásárlási kedvezménnyel szolgál.
A kampány jótékony nagykövetei, Oczella Eszter és Kiss Jenő, valamint a cégcsoport dietetikus szakértője is abban támogatnak, hogy megbízható iránymutatást kapjunk az életmódváltáshoz. Az elhatározásunkhoz pedig plusz erőt adhat, hogy a kampány részeként jótékony célt is támogathatunk.
Formába lendülés okosan: trükkök, amelyeket a legjobbak is alkalmaznak
A kampány jótékony nagykövetei, Kiss Jenő IFBB Pro, 2x Mr. Univerzum és Oczella Eszter IFBB Bikini Pro versenyző hasznos tanácsaikkal világítottak rá arra, hogy a formába lendülés titka nem a csodaszerekben vagy a villámdiétákban rejlik, hanem a tudatosságban. A két meghatározó ikon öt pontban osztotta meg, mely tanácsokat érdemes megfogadni a sikeres életmódváltáshoz:
- Tisztán megfogalmazott, reális célokkal induljunk el, amelyek valóban teljesíthetők és hosszú távon is motiválnak bennünket.
- Készítsünk átgondolt, túlzásoktól mentes edzéstervet, amely biztos és kivitelezhető kapaszkodót nyújt.
- Kezdőként vagy újrakezdőként fókuszáljunk a teljes testes edzésekre, ismerjük meg az alapgyakorlatokat, lassan és fokozatosan terheljük egyre inkább a testünket.
- Ne feledkezzünk meg a nyújtásról sem, ami a regeneráció és a sérülésmegelőzés alapja.
- A siker nem csak az edzésen múlik: a tudatos táplálkozásban és a megfelelő pihenésben éppúgy ott rejlik a fejlődés kulcsa, mint a súlyzók emelgetésében vagy a kardióedzésekben.
Tisztítsuk meg a tányérunkat a tévhitektől!
Jenő és Eszter tanácsait a BioTechUSA dietetikus szakértője, Somogyi Sára egészítette ki. Ha ugyanis a mozgás és a megfelelő, jól összerakott étrend kéz a kézben járnak, abból nemcsak pillanatnyi lendület születhet, hanem hosszú távon is fenntartható a látványos változás. Ehhez azonban tudnunk kell, hogy milyen étkezési szokások visznek minket előre, és mely divatdiéták vagy tévhitek vetnek inkább vissza.
A legtöbbünk fejében komoly káosz uralkodik, ha az étkezésről van szó, azonban a szakértő szerint
itt az idő elfelejteni „a kenyér, a gyümölcsök vagy a tészta automatikusan hizlalnak” és az „este hat után már nem eszem” szabályokat! Sikerre csak az vezethet, ha sikerül egészséges kapcsolatot kialakítanunk az étellel, amelybe nem férnek bele a „majd lemozgom” és a „pár napnyi böjtöléssel vagy kalóriadeficittel majd gyorsan leadom a felesleget” típusú gondolatok.
„A túl szigorú, szélsőséges diéták könnyen hiányállapotokhoz vezethetnek, miközben a kalóriabevitelünk nem feltétlenül csökken, így akár hízhatunk is, és az étkezéssel kialakított kapcsolatunk is sérülhet. A rossz táplálkozás ráadásul nemcsak a testünket, hanem az elménket is terhelheti: romolhat az alvásunk minősége, ami fáradtságot és stresszt okozhat, ez pedig végső soron a teljesítőképességünket is visszavetheti. Példának okáért egy jól összeállított vacsora 19-20 órakor teljesen megfelelő, ha 22-23 órakor fekszünk le, de az ezt követő folyamatos nassolás viszont alááshatja a fejlődésünket, és hosszú távon komoly akadályt jelenthet a céljaink elérésében” – árulta el a dietetikus.
Titkos összetevők a sikeres életmódváltáshoz
De akkor milyen apró, mégis hatékony változtatásokkal érhetjük el a tartós sikert? A szakértő szerint már önmagában a minél színesebb, változatosabb zöldségfogyasztás is rengeteg előnnyel járna a lakosság nagy részénél. Emellett gyakran az adagok nagyságának csökkentése, valamint a hozzáadott cukorbevitel redukálása hozhat látványos és fenntartható eredményt. Ha pedig igazán megtámogatnánk az életmódváltásunkat, akkor egy-egy célnak megfelelő, minőségi étrendkiegészítő is valóban támogathatja a fogyásunkat, természetesen egy jól összeállított étrend, megfelelő minőségű és mennyiségű alvás, illetve rendszeres mozgás mellett.
A BioTechUSA Back to the Gym kampánya során nemcsak a sportolásra és táplálkozásra vonatkozó szakértői tanácsokkal támogatja az életmódváltókat, hanem mind az üzletekben, mind pedig a webshopban a teljes kosárértékre 15 százalék kedvezményt biztosít a BTTG15 kód segítségével egészen október 12-ig.
Az edzőterembe való szeptemberi visszatéréssel még egy jó ügyet is támogathatunk. A vállalat 2024-es Back to the Gym kampányával a Bátor Tábort támogatta több mint 5 millió forinttal. Az idei évben pedig a Gyermekétkeztetési Alapítvány számára gyűjtenek, mivel az elégséges és minőségi táplálkozás is a kampány egyik alapköve. A kezdeményezéshez a Fitness5 edzőteremhálózat is csatlakozott, így szeptember 15. és október 12. között minden edzőtermi belépés 30 forinttal segíti az alapítvány munkáját. A programnak köszönhetően minden életmódváltó hozzájárulhat ahhoz, hogy a rászoruló gyermekek számára biztosított legyen a napi egészséges étkezés.