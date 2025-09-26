Sokakat érint ez a súlyos betegség, de hazánkban is van rá megoldás

Hazánkban a daganatos betegségek előfordulása és halálozási aránya sajnálatos módon az európai átlag fölött van. A kedvezőtlen mutatók hátterében nagyrészt életmódbeli tényezők – dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, mozgásszegény életmód és helytelen táplálkozás – állnak. Mindezt súlyosbítja, hogy

a lakosság körében még mindig alacsony a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóság, holott a daganatos betegségek időben történő felismerése a gyógyulási esélyeket sokszorosára növelheti.

„Nagyon fontos, hogy mindenki rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon, mert minél korábban fedezzük fel a rosszindulatú elváltozásokat, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra. Magyarországon aggasztó tendencia, hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek a daganatos megbetegedések. Figyelembe véve a hazánkban tapasztalt nagyszámú vastag- és végbéldaganatot, évente egyszer mindenkinek ajánlott a részletes laborvizsgálat és a hasi ultrahang, valamint 45 éves kor felett a rendszeres vastagbéltükrözés” – hangsúlyozza Tóth Lajos Barna onkológiai sebész, a Liv Duna Medical Center új munkatársa.

A Liv Duna Medical Center épülete Budapest IX. kerületében, a Duna-parton

Forrás: LivDunaMedicalCenter

Világszínvonalú műtéti eljárások

Tóth Lajos Barna több mint 30 éve foglalkozik daganatos betegek sebészi kezelésével, elsősorban az emésztőszervi daganatok területén szerzett tapasztalatokat és ért el jelentős eredményeket az előrehaladott állapotú betegek ellátásában. 2012-ben elsőként vezette be Magyarországon az úgynevezett citoreductiv sebészeti beavatkozással kombinált HIPEC kezelést.

A hosszú speciális műtét végén 60-90 perces magas hőmérsékletű kemoterápiás kezeléssel öblítik át a páciensek hasüregét. Ez lehetővé teszi a daganatos sejtek elpusztítását.

Tóth Lajos Barna eddig több 450 betegnél végezte el sikerrel a beavatkozást, ez világviszonylatban is figyelemre méltó számú műtétet jelent.

A sebész szakorvos emellett évente mintegy 400 emésztőszervi, azaz gyomor-, máj-, hasnyálmirigy-, vastag- és végbéldaganat-műtétet hajt végre nyitott és laparoszkópos technikával. 2015-ben európai uniós szakvizsgát tett sebészeti onkológiából, amelynek köszönhetően nagy számban operál petefészekrákos betegeket is.