4 órája
Antibakteriális törlőkendő: van, amikor többet árt, mint használ
A fertőtlenítés fontos, de nem mindegy, hogy mit mivel tisztítunk. Az antibakteriális törlőkendők sem univerzálisak. Vannak tárgyak és anyagok, amelyeknél inkább ártanak, mint használnak.
Az antibakteriális törlőkendő hasznos, de nem minden esetben (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Az antibakteriális törlőkendő segít higiénikussá tenni a környezetünket akkor is, ha nincs lehetőségünk tisztítószereket használni. Ám van néhány olyan tárgy, amit nem szabad törlőkendővel tisztítani – a Mindmegette.hu összeállított egy tiltólistát.
1. Gyermekjátékok
Ha az antibakteriális törlőkendőket mindennapi törlőkendőként használjuk, azzal növeljük az antibiotikum-rezisztens baktériumok számát. Szappanos vízzel vagy más háztartási tisztítószerrel végzett rendszeres lemosással a legtöbb felület ugyanolyan csíramentes lesz, ráadásul vegyszerek sem kerülhetnek a gyerekek szervezetébe.
Tökéletesen megtisztítja a játékokat az ecetes víz is.
2. Nedvszívó anyagból készült tárgyak
A baktériumok elpusztításához az antibakteriális oldatoknak általában néhány perc hatóidő szükséges. Ha a felület puha – például szőnyeg, szivacs –, nem marad elég sokáig a felületén ahhoz, hogy hatékony legyen.
3. Konyhapult
A konyhapulton számtalan kórokozó hemzseg, itt bizony nem elegendő az antibakteriális törlőkendő! A speciálisan erre a célra készült konyhai tisztítószerek, amelyek zsíroldó és antibakteriális hatóanyaggal is bírnak, valóban tisztává varázsolják a pultot.
4. Keményfa felületek
Jó ötletnek tűnhet az ebédlőasztalt letörölni antibakteriális törlőkendővel, ám ha fából készült, inkább ne tegyük!
A kendőben lévő vegyszerek és egyéb összetevők károsíthatják a felületét.
Ugyanez igaz
- a fapadlóra,
- más fából készült bútorokra,
- szegélyekre.
