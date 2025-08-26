Ezzel a trükkel soha többé nem fut ki a tej forralás közben

Így soha többé nem fut ki a tej forralás közben

Ha tejbegrízt, tejberizst vagy krémet készít, a gyorsforralót, vagy a használt lábast öblítse ki hideg vízzel.

Ebbe kerüljön a tej és így kezdje el forralni, ez a trükk segít megakadályozni, hogy a tej kifusson forralás közben.

Így sem szabad persze felügyelet nélkül hagynia a tejet, és ha azt tapasztalja, hogy elindul felfelé, az edény pereme felé, mérsékelje a hőforrás erejét.

Megkívánta a tejbegrízt? A legjobb receptért kattintson ide.