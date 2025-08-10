5 étel, ami valóban segít a stressz leküzdésében

A stresszes időszakokban különösen fontos, hogy ne automatikusan a gyorsételekhez nyúljunk, hanem tudatosan válasszunk olyan ételeket, amelyek valóban támogatják szervezetünket – írja a Magyar Nemzet. Az alábbi élelmiszerek nemcsak táplálók, hanem hatékony segítséget nyújtanak a testi-lelki egyensúly visszanyerésében és a stressz-szint csökkentésében.

A banán tele van olyan anyagokkal, amelyek csökkentik a szervezetben a stresszt

Forrás: Shutterstock

5 étel, amely csökkenti a stressz-szintet a szervezetben

Zabpehely – a napindító stresszcsökkentő

A zab bővelkedik B1- és B3-vitaminban, melyek kulcsszerepet játszanak az energia-anyagcserében és az idegrendszer működésében. Emellett triptofán nevű aminosavat is tartalmaz, amely elősegíti a szerotonin (közismerten „boldogsághormon”) termelését.