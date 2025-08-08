1 órája
Csak semmi pánik: nem minden méretes darázs ázsiai lódarázs!
Bár az idei aszályos esztendő nem a darazsak éve, egyetlen ázsiai rovar felbukkanása egyfajta pánikhangulatot váltott ki Magyarországon. Az emberek már minden nagyobb darazsat potenciálisan veszélyesnek ítélnek. A szakember szerint azonban nem kell megijedni: nem minden testesebb darázs ázsiai lódarázs!
Egy darázs (Vespidae) virágport gyűjt egy ernyős Verbéna virágon
Forrás: MTVA
Fotó: Bizományosi: Róka László
A 2025-ös év nem tekinthető darazsas évnek. A 2024-es év kimagaslóan darazsas volt más évekhez képest, idén azonban a klímahelyzet alapvetően nem kedvez a repülő rovarok elszaporodásának. Tavasszal nagyon gyorsan és tartósan nagy meleg volt, ez így ebben a formában nem ideális a fészekalapításhoz. A 35-40 fokos csapadékhiányos időjárás ideális lenne a darazsaknak, de ahhoz hogy el tudjanak szaporodni, kell a fészeképítéshez a megfelelő időjárás. A 2025-ös év aszályos, mely visszafogja a darazsak szaporodását, azáltal, hogy az elérhető rovar- és gyümölcstermés is kevesebb, így nincs megfelelő mennyiségű táplálék
– nyilatkozta az Agrárszektor.hu portálnak Kovács Tamás, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója.
Darázsfészekre bukkant? Ez a teendő!
Önmagában a darazsak jelenléte nem feltétlen utal arra, hogy a környezetünkben darázsfészek vagy fészkek vannak – mondta a szakértő.
A darázsfészket nem kell felkutatni, mert az akár veszélyes is lehet. Viszont megbizonyosodni arról, hogy a környezetünkben van a darázsfészek könnyen meg lehet, mivel a darazsak a fészek közelében már egyenesen és célirányosan repülnek és ha ezt a mozgást meg tudjuk figyelni, akkor le lehet követni szemmel, hogy hova szállnak le. Esetleg ha magát a fészket nem is látni, akkor a darázs lehet, hogy egy lyukon, résen, hézagon keresztül az épületen át bemászik. Ott feltételezhető, hogy fészek van. Ezt a rést nem szabad elzárni, mivel a szakemberek ezeket az úgynevezett röplyukakat használják az irtószerek bejuttatására
– hangsúlyozta.
Így tartsa távol otthonától a darazsakatA darazsak rengeteg kárt okozhatnak, másfelől viszont hasznosak is.
Kiemelte,
a hagyományos lakossági készítmények alkalmasak lehetnek nyílt (tehát ltáható) kisebb fészkek irtására, de a rejtett fészkeket már nem lehet megoldani velük, ezekben az esetekben mindenképpen szakembert kell hívni.
Kovács Tamás arra is részletesen kitért, hogy miként történik, mennyibe kerül az irtás, és milyen trükkös megoldások vannak a darazsak távoltartására.
Készülhetünk-e új fajok megjelenésére, jelent-e veszélyt hazánkban az ázsia lódarázs?
A szakember válaszát, a teljes cikket IDE kattintva olvashatja el.