Nem a víz a legjobb szomjoltó – ezt igya helyette kánikulában!

Az előrejelzések szerint továbbra is folytatódik a kánikula, és mivel a tartós meleg az egészséges szervezet számára is rendkívül megterhelő, ezért a következő napokban különösen figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra – hívja fel a figyelmet a Mindmegette.hu. A gasztroportál cikke szerint Nathasa Fernando, a Medichecks igazgatója azt állítja, hogy van egy olyan ital, ami megérdemli a legjobb szomjoltó címet, még a víznél is jobb! Ez a csodaital pedig nem más, mint a tej, amely cukor-, fehérje- és zsírtartalma miatt lassabban ürül ki a gyomorból, ezért már egyetlen pohár is elég belőle, hogy hosszabb ideig hidratált maradjon a szervezetünk – főleg hőségriadó idején.

A tej kiváló szomjoltó a nyári forróságban

A tej az egyik legjobb szomjoltó a nyári melegben

Érdemes tudni, hogy a tej nátriumot is tartalmaz, a szójatejben pedig elektrolitok is találhatóak, amelyek csak tovább fokozzák a hidratációt.