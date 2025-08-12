Mutatjuk, mit tehet, ha karcos a fa vágódeszka

augusztus 12., kedd

A fa vágódeszkán a használat során apró vagy éppen nagyobb barázdák, karcok keletkeznek, amelyek nemcsak nem esztétikusak, de a vágást is nehezítik. Egy egyszerű konyhai trükkel újjászülethet a karcos fa vágódeszka.

A fa vágódeszkák hosszú éveken át kiszolgálnak minket a konyhában, feltéve ha odafigyelünk az ápolásukra. A fa vágódeszka esetében ugyanis nem mindegy, hogyan tisztítjuk, mivel mossuk, hol tároljuk és ápoljuk-e egyáltalán – írja a Mindmegette.hu.

Karcos a fa vágódeszka? Csodát tesz vele a dió!

A fa vágódeszkáról dió segítségével el lehet tünteti a sérüléseket, karcolásokat.

A dióval alaposan be kell dörzsölni a vágódeszka felületét, amelyet ezután már használhatunk is. A dió kitölti a réseket, a dióban található olaj pedig ápolja a deszka fafelületét.

A deszkák ápolására több helyen is árulnak dióolajat, ezt kiválthatjuk egyszerűen egy dióbéllel is.

Ha szeretné tudni, hogyan érdemes tisztítani a fa vágódeszkát, kattintson.

 

