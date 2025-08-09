augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

40 perce

Három egyszerű módszer a cukkini héj újrahasznosítására

Címkék#cukkini héj#kert#növény#komposzt

A cukkini héja értékes tápanyagokat tartalmaz, amiért nagyon hálásak lesznek a növények a kertben. Mutatjuk, hogyan használhatja fel okosan!

MW
Három egyszerű módszer a cukkini héj újrahasznosítására

A cukkini héját érdemes hasznosítani a kertben

Forrás: Shutterstock

Nyáron rengeteg cukkini fogy a magyar konyhákban – nem véletlenül, hiszen ez a sokoldalú zöldség nemcsak finom, hanem egészséges is. Ami viszont gyakran a kukában végzi, az a cukkini héja, főleg ha már kevésbé zsenge a zöldség. Érdemes azonban tudni, hogy a cukkini héja igazi kincs lehet a kertben a növények számára – írja a Mindmegette.hu.

cukkini héj
A cukkini héja igazi kincs lehet a kertben a növények számára
Forrás: Shutterstock

A cukkini héja értékes tápanyagokban gazdag

Tegye a komposztba

A legegyszerűbb, ha a héjat a komposztba dobja. Mivel gyorsan lebomlik, hamar értékes humusszá alakul, amit aztán felhasználhat a kertjében.

Ha kíváncsi, hogyan tudja még újrahasznosítani a cukkini héját a kertben, kattintson.

 

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu