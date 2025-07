Itt a szezon 3 órája

A legkülönfélébb színű és formájú dinnyék várják a vásárlókat ebben az áruházban

Ha nyár, akkor dinnye – nincs is jobb a nagy hőségben ennél a lédús gyümölcsnél, főleg akkor, ha fogyasztás előtt még jól be is hűtöttük azt. Most a SPAR-ban is beindult a dinnyeszezon, ahol szuper áron kínálják ennek a finomságnak a legkülönfélébb fajtáit: görögöt és sárgát, minit és óriásit, piros és sárga húsút, csíkosat és egyszínűt.

A SPAR üzleteiben most igazán bőséges a dinnyekínálat, mindenki megtalálhatja a kedvencét, ráadásul a 2025. július 24. és 30. közötti akciónak köszönhetően most igazán kedvező áron juthatunk hozzá ehhez a gyümölcshöz – hívja fel a figyelmet a népszerű áruházlánc által kínált lehetőségre a Mindmegette.hu. Igazi hűsítő, hidratáló, nyári étek a dinnye

Fotó: Irina Mikhailichenko / Forrás: Shutterstock Mit jelent a kedvező ár? Magszegény görögdinnye: 229 Ft/kg

Harmónium dinnye: 249 Ft/kg

Bébigörögdinnye: 349 Ft/kg

Minigörögdinnye: 349 Ft/kg

Sárga húsú görögdinnye: 349 Ft/kg

Sárgadinnye: 599 Ft/kg

Dinótojás dinnye: 999 Ft/kg Ezért együnk mindennap dinnyét Azt sokan tudjuk, hogy a görögdinnye sok vizet tartalmaz, de azt valószínűleg kevesebben, hogy a víztartalma a 90 százalékot is meghaladja. Ez az oka annak, hogy nagyszerűen frissít, igazi hidratáló gyümölcs, amelyet alacsony kalóriatartalma miatt akár a fogyókúrás étrendünkbe is beilleszthetünk. Hogy a benne rejlő sok-sok C-vitaminról és antioxidánsról, illetve a veseműködést támogató tulajdonságairól már ne is beszéljünk. És hogy mit tud a sárgadinnye? Bizony jelentős mennyiségű béta-karotin van benne, amely támogatja a szem egészségét, valamint a bőr és a nyálkahártyák épségét. Hogy a sárga húsú görögdinnye a színén kívül miben tér el piros húsú társaitól, hogy mennyire romlandó a szeletelt dinnye, illetve hogy még milyen akciókkal készül ezekben a napokban a SPAR, megtudhatja a Mindmegette cikkéből. Dinnyés recepteket pedig itt talál a népszerű gasztronómiai oldalon.