A wagyu leggyengébb minőségű húsának is 50-60 ezer forint kilója, a bélszín pedig akár a 120 ezer forintot is elérheti. A vendéglátóhely a wagyu marhából a rib eyet-t és hátszínt használja fel, és a sütésnél csak sót és borsot használnak, más fűszert nem. A hús mellé magyar hízott libamáj, pépesített szarvasgomba, és francia rokfort sajt is kerül, a végeredményt parmezános batátahasábbal, fokhagymás majonézzel és Louis Francois nyerspezsgővel tálalják.