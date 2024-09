Az izgalmas, exkluzív témákat felvonultató műsor nemrégiben indult a TV2 Play-en Lékai-Kiss Ramóna vezetésével. A TV2 Titkok Ramónával epizódjaiban hírességek engednek betekintést életük kulisszáiba. Az epizódok során a nézők jobban megismerhetik kedvenceiket, a képernyőkön nap mint nap látható énekeseket, színészeket és televíziós személyiségeket.

Zámbó Krisztián

Forrás: tv2

Szerdán Lékai-Kiss Ramóna első vendége Zámbó Krisztián lesz, aki nemcsak az Ázsia Expresszben és a Sztárban sztár All Starsban való szerepléséről mesél, hanem őszintén beszél mostani életéről, gyerekkoráról, szerelmeiről és a csajozásról is. Krisztián mesél jelenlegi kapcsolatáról a párjával, Zsuzsival, és arról is, hogy mit gondol az apaszerepről.

Az énekes az is elárulja, milyen hatással volt és van rá mai napig édesapja halála, valamint hogy, ha megtehetné, mit mondana Zámbó Jimmynek.

A videópodcast vendége lesz ebben az évadban mások mellett Opitz Barbi, Dopeman és Sáfrány Emese is.