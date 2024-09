A nyár végével és az idő lehűlésével szépen lassan elérkezünk a várva várt pillanathoz, amikor elhallgatnak a világ legidegesítőbb lényeinek is titulált rovarok, a szúnyogok. A globális felmelegedés miatt egyre inkább elhúzódó meleg időszak miatt azonban hiába van szeptember, a továbbra is 20-25 fokos nappalok miatt még nem jöhetett el ez az időszak. Hiába a meleg idő, a vérszívók most valamiért mégis eltűntek. Miért lehet ez?

Hiába a meleg, eltűntek a szúnyogok

A rovarok szaporodásához megvannak a szükséges feltételek. A megfelelő hőmérséklet csak az egyik. Ezen kívül szükség van a szaporodáshoz egy zavartalan közegre. Nem véletlenül van rengeteg szúnyog a vízpartokon, a rovarok ugyanis állóvízbe rakják lárváikat. A folyóvíz mellett kialakult pocsolyák, dágványok zavartalan közege tökéletes az utódok szaporodására - írja a kemma.hu.

A szükséges feltételek megismerése után könnyen láthatjuk, hogy mi okozta a vérszívók eltűnését. A másfél hete kezdődő vízszint emelkedés hamar eltüntette a Duna medre mentén a tócsákat, ezzel együtt kimosta a lárvákat. A rovarok pedig hiába próbálkoztak újra, a heves sodrás miatt esélyük sem volt.

Szabó Mátét, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét is megkérdeztük a helyzetről.

A Duna áradása kimosta a dágványok álló vizét, ezzel együtt a lárvákat is. Ezért lehet kevesebb a szúnyog

– kezdte mondandóját.

A gondolatmenet második fele azonban aggasztóbb. Ami most jó hírnek tűnik, az hamar rossz fordulatot vehet:

Ez a helyzet addig állhat fenn, amíg tart az áradás. A folyó apadása lápot és pocsolyát hagy majd maga után, így ha a hőmérséklet is megfelelő, akkor a rovarok hamar megsokszorozódnak.

– árulta el.

Szúnyogok addig lesznek, amíg kitart a jó idő

Fotó: mycteria / Forrás: Shutterstock

Nem elég, hogy visszatérnek, de meg is sokszorozódnak

A kezdetben még talán valamennyire jó hírnek tűnő helyzet tehát hamar elillan. Most még örülhetünk, hogy az áradás eltüntette a vérszívókat, viszont az apadás következtében arra számíthatunk, hogy nem csak visszatérnek az örök buzgó rovarok, de valószínűleg megsokszorozódik a számuk.