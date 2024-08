A Sztárban sztár All Stars online riportere a Mokka műsorvezetője és a TV2 Klub nagykövete, Szabó Zsófi lesz, aki az élő show-k alatt rengeteg izgalmas interjút készít majd a zsűrivel, a versenyzőkkel és Tillával is. Illetve általa betekintést nyerhetnek a nézők a kulisszák mögé is. Érdemes lesz tehát az adások ideje alatt a TV2play.hu-ra is ellátogatni.

Sztárban sztár All Stars premier hétvége szeptember 7-én és 8-án a TV2-n!