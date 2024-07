Tóth Andi

A visszavonult énekesnő kapta talán a legtöbb kritikát a külsejével kapcsolatos változás miatt, ugyanis sokan úgy vélték, hogy Andi kés alá feküdhetett. Holott erről szó sincs, legalábbis ezt állítja a szakértő - írja a Bors.

– Andi nagyon sokat veszített a testsúlyából és nagyon sokat izmosodott is. Ez okozta az arcán ezt a változást. Voltak, akik orrplasztikával is megvádolták, viszont szerintem ez sem igaz, csupán a jó sminkről van szó. Amit viszont valóban megcsináltatott, de szerintem ezt fel is vállalta, az nem más, minthogy láthatatlan fogszabályzót hord, hogy minél szebb és egységesebb legyen a fogsora – árulta el a szakértő.

Opitz Barbi

Az énekesnő is a kommentelők célkeresztjébe került, miután megvádolták azzal, hogy átszabatta az arcát a tehetségkutató műsor után. Holott, itt csak két apró beavatkozásról van szó.

– Barbi az elmúlt években nagyon sokat változott, már csak azért is, mert gyerekként ismertük meg, ma már pedig 23 éves. Rengetegen kikezdik, hogy mennyi mindent csináltatott magán, a teste és az arca miatt egyaránt. Szerintem a teste természetes, ő alapból homokóra típusú. Az arcán viszont megcsináltatott egy-két dolgot. Az egyik az ajakfeltöltés, ez nagyon szépen visszakövethető a képeken, interjúkban. A másik, amiben nem vagyok biztos 100%-ig, az az állcsúcs töltés. Azt gondolom, hogy egyszer talán megcsináltatta, de nem rendszeresen. Az interjúkon kevésbé látszik, a képeken annál inkább, úgyhogy lehet, hogy csak filterről van szó

– mondta el a plasztikai sebész.



Janicsák Veca

Az énekesnőt a válása óta egyre több kritika érte, nem csak a magánéletében történtek miatt, hanem a szembetűnő változások miatt is. Sokan ugyanis azt feltételezték, hogy Vecának volt pár szépészeti beavatkozása, s aki így tippelt, annak bizony igaza lett.

– Veca rendkívül jó példa arra, hogyan lehet szépen, ízlésesen használni a fillereket, és mi történik akkor, ha valakinek nagyon jó a bőrápolási rutinja. Mondjuk Vecának mindig szép volt a bőre, de attól, amennyit fogyott, vékonyabb is lett az arca, illetve az elmúlt időben csináltatott magán pár dolgot.