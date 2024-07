Összefogásban könnyebb

"A gidákra július végéig leselkedik főként veszély, utána már annyira nagyok és erősek, hogy ki tudnak menekülni, el tudnak a futni a munkaterületről, de bizonyos kaszálókon annyira bele tudnak gabalyodni a sűrű növényzetbe, például a lucernába, hogy nem tudnak kiverekedni a szélére. Egy ilyen területről kihoztunk három gidát és sutát, tehát a szülőket is. Sajnos, egy macska le lett kaszálva, egy kiscicát mentettünk meg" - mondta el Kurunczi Norbert.

"Ebben az évben és a mostani időszakban a mentésen túl az a legfőbb siker, hogy az összefogás, az együttműködés elindult.

A cél, hogy a mezőgazdászokkal, a földtulajdonosokkal, a vadásztársaságokkal együttműködve tudjuk ezt a tevékenységet végrehajtani. Szeretnénk, ha keresnének minket a földtulajdonosok. A vadásztársaságok érdekeltek a mentésben, hogy a tulajdonuk, a vad, ne legyen lekaszálva, míg a földtulajdonosoknak szeretnénk hangsúlyozni, hogy senki nem fog bemenni a kalászosba és letaposni azt.

Csak amikor kifejezetten gidát lát a drón, vagy egyéb sérült állatot, macskát, elárvult kölyköket, csak és kizárólag akkor hatolunk be a területre. A gazdáknak is látniuk kell, hogy ez a mentőakció nekik is jó, hiszen nem a learatott búza, rozs, árpa közé keveredik be egy tetem. Néhány nappal ezelőtt kint voltunk egy területnél, ahol három-négy gidát kaszált le a gép, volt amelyiknek két lába is le volt vágva."

A gabonatáblákban számos állat fordul meg, de a kisebbek nem tudnak kimenekülni a növényzetből

Fotó: Böröczky Bulcsú / Forrás: likebalaton.hu

"Ezt egy ingyenes szolgáltatássá próbáljuk tenni. Igyekszünk az önkormányzatokkal is egyeztetni, hiszen ők is tudják segíteni a munkánkat azzal, hogy felhívják a földtulajdonosok figyelmét erre az akcióra."

Norbert szerint ha idén száz állat megmenekül, már az is siker, akkor is, ha az évente érintett több ezer állathoz képest ez a szám elenyésző.