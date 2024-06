Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella gyönyörűen énekel, modellként is megállja a helyét, tavaly pedig a tánctudását mutatta meg a Dancing with the Stars show-műsorban.

"Mindig nagyon büszke vagyok, és mindig el is érzékenyülök, amikor énekel, táncol vagy modellkedik. Könnyekig hatódom azon, hogy milyen sokszínű és tehetséges a lányom" – mondta el a Ripostnak Kiszel Tünde. A naptárdívának ugyanis rendkívül szoros a kapcsolata a lányával.

Hunyadi Donatella modellként is megállja a helyét

Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW bulvár

"Donatellával barátnők is vagyunk, mindent megbeszélünk egymással. Nagyon szoros és érzelmi a kapcsolatunk. Emiatt sosem volt abból probléma még kamasz korában sem, hogy rá kellett volna szólnom azért, hogy túl merészen öltözködik. Általában inkább a sportos ruhákat szereti hordani. Amikor viszont színházba, operába vagy templomba megyünk, akkor oda elegáns ruhákat választ."

Tünde és Donatella között nincsenek tabutémák

"Megtisztel a bizalmával, ami nekem nagyon fontos. Egy édesanyának mindig jó érzés az, ha a gyermeke rábízza például a titkait, vagy elsőként értesít egy fontos dologról. Azokat az értékeket, azt az útravalót próbálom neki átadni, amit én is megkaptam drága édesanyámtól" - árulta el Tünde, aki azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy milyen sok közös hobbi köti össze őket.

Tünde és Donatella szeret közös programokat szervezni

Fotó: Szabolcs László

"Mindketten nagyon szeretjük a komolyzenét, ezért operába általában együtt járunk. Szeretünk együtt shoppingolni vagy kirándulni, moziba menni. Igazából bármilyen közös programot szívesen csinálunk együtt. Teljes az őszinteség kettőnk között. Szeretem például kikérni a véleményét arról, hogy egy ruha hogyan áll nekem, és ilyenkor kifejezetten el is várom, hogy őszinte legyen."