Manapság egyáltalán nem ritka, hogy az együttlétekhez van egy bizonyos dalunk vagy akár egy egész lejátszási listánk, amit gondosan állítottunk össze. Valójában azonban tudományos oka van annak, hogy egyes zenék jobban beindítanak minket a hálószobában. Egy új kutatás ugyanis feltárta, hogy létezik ideális zenetempó a szexhez – írta a Metro nyomán a tenyek.hu.

Meglepő módon Taylor Swift Love Songja lett az intimitás legtökéletesebb dala. Bár lehet, egy kicsit kínos olyan dalszövegre, mint a „Marry me, Juliet, you’ll never have to be alone” felforrósodni, a dal sebessége 119 BPM (ütem per perc), ami a vizsgálat szerint a legideálisabb ritmus.

Az új kutatás a Spotify segítségével gyűjtötte össze azokat a zenéket, amelyek a legtöbbször jelentek meg azokon a lejátszási listákon, amelyekben a „szex”, „szexi” és „intimitás” kulcsszavak szerepeltek. Miután kiderült, hogy a legnépszerűbb dalsebesség 119 BPM, a rangsor meghatározásához olyan dalokat vettek alapul, amelyek a legtöbb alkalommal jelentek meg a lejátszási listákon.

Íme a top 10:

1. Love Story – Taylor Swift (on 31 Spotify playlists)

2. Bad Romance – Lady Gaga (27)

3. Just Dance – Lady Gaga & Sad Girl – Lana Del Rey (26)

4. Poker Face – Lady Gaga (25)

5. Smack That – Akon & Smooth Operator – Sade (23)

6. Double Fantasy – The Weeknd feat. Future (22)

7. Dead To Me – Kali Uchis (19)

8. I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston (18)

9. Dream Girl – Cruisant & Everybody Loves Somebody – Dean Martin (17)

10. Frozen – Sabrina Claudio (15)